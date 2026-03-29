Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının sabaha karşı gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, saldırı sonucu iskelede bulunan 2 teknenin ve çevredeki bazı araçların ciddi şekilde hasar gördüğü ifade edildi.

Yetkililer, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini ve tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayın detaylarına ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Orta Doğu’da tansiyonu yükselten saldırının ardından gözler, ABD-İsrail ve İran arasındaki gelişmelere çevrildi.