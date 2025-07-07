Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, ilaç fabrikası inşaatında çatıdan düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki stajyer Mehmet Dallı, 15 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü 12. sınıf öğrencisi olan Mehmet Dallı, staj kapsamında çalıştığı metal işleri firmasıyla birlikte Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı süren bir ilaç fabrikasının inşaatına gitmişti. Metal çatı montajı sırasında dengesini kaybederek yüksekten düşen genç stajyer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Mehmet Dallı, 15 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Mehmet Dallı için Tavşanlı ilçesine bağlı Akçeşehir köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, dolmuş şoförü olan baba Ali Dallı, meslektaşları, öğretmenleri ve binlerce vatandaş katıldı. Genç stajyer, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma ise sürüyor.