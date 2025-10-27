Timora Sanat Galerisi ev sahipliğinde gerçekleşen, kıymetli sanatçı Zahit Büyükişliyen'in Doğayla kurduğu içsel diyaloğu ve evrene duyduğu tutkuyu, sanatsal bir bakış açısıyla anlattığı "Dönemlerden" adlı Solo Sergi sanatseverlerle buluştu.

Etlinlik 25 Ekim - 14 Kasım tarihleri arasında devam edecek olup, organizasyonda 61 kıymetli eser sergilendi.

Açılış konuşmasını Timora Sanat Galeri Yöneticisi Berna Demirhan'ın konuya ilişkin sözleri şöyle: "Değerli Sanatçı Zahit Büyükişliyen'le birlikteyiz. "Dönemlerden" İsimli Solo Sergi'ye başlıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Ben Resimlerimde Macera Ararım"

Daha sonra sözü alan Usta Sanatçı Zahit Büyükişliyen'in "Dönemlerden" adlı Solo Sergiyi hayata geçirmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlattı: "Dönemler " Solo Sergisinin adını ben buldum. Çünkü böyle bir sergi ile gündeme geldiğinde, bir sanatçının yaşamından başlayabilen cinsinden bazı değişlikler olur. Bu gerek zamanın etkileri, gerek toplumsal değişiklikler, gerekse işin kendi içeresindeki değişiklikleri sanatına yansır. Bu benim sanatıma nasıl yansıdı diye sorarsanız, Gerek dünya sanatını daha yakından görme, önemli sanat müzelerindeki yapıtlarını inceleyerek onların etkilenme dönemi olarak ve bir takım teknik beceriler kazanarak döndüm. Şimdi ise İstanbul Acarkentte iki atölyem var. Bu atölyede çalışıp sanat hayatımı sürdürüyorum. Ben resimlerde macera ararım. Yani her yeni resim benim için maceradır aslında" diye konuştu.

"Ben de Don Kişotmuşum"

Eselerinde Don Kişot figürünü bolca kullanan, Sanatçı Büyükişliyen'in ifadeleri şöyle: "Çünkü çok spesifik bir figür. Dünyada ve ülkemizde bulunan eserlerde Don Kişot ve Cervantes'i görüyoruz. Don Kişot'la ahbaplığım aslında bir tesadüfle başladı. Sonradan o tesadüfün gerçekleşeceğini gördüm. İbrahim Karaoğlu isimli bir ahbapım var. Siz de tanırsınız belki. Karaoğlu, iyi bir küratör ve sanat yazarıdır. Aynı zamanda yurt dışında sergiler düzenler. Türkiye'de de bir Don Kişot Sergisini buraya getirdi. Sergide Türkiye'den sanatçıların da katılmasını istemişler. Bende yeni bir maceraya atlamak istedim ve bir resim yaptım. O yaptığım eser Rosta'da bir müzede hala sergileniyor. Serüvenim bu şekilde başladı sonra bir baktım, Ben de bir Don Kişot'muşum. Bazı zamanlarda gereksiz yere konuşur, itiraz ederim. Bir mücadeleye girerken kaybedeceğimi de bilsem, o yola girmekten çekinmem. Bu benim Don Kişot resimlerine yoğunlaşmama sebep oldu. Daha sonra Don Kişot serisi yaptım." cümlelerini kaydetti.

Konuşmanın ardından Sanatçı Büyükişliyen'in eserleri hakkında merak edilen sorular sorularak etkinliğe son verildi.

Zahit Büyükişliyen Kimdir?

Adana'da 1946'da doğan Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen, ilk ve orta eğitimini İskenderun ile Mersin'de tamamladı. Sanatçı, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünden 1966'da mezun oldu, 1967'den 1971'e Konya ve İskenderun'da resim öğretmenliği yaptı. Milli Eğitim Bakanlığının 1971'de açtığı burs sınavını kazanarak plastik sanatlarda uzmanlık eğitimi için Batı Almanya'ya giden Büyükişliyen, 1976'da Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisini bitirdi ve aynı yıl Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Gazi Yüksek Öğretmen Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Doçentliğini 1985'te alan sanatçı, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı oldu ve 1992'de aynı fakültede profesörlüğünü aldı. Zahit Büyükişleyen, 1997'de Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyeliğine atandı ve 2019'da buradaki görevinden ayrılarak sanat çalışmalarına odaklanmaya başladı. Yaşamı boyunca 200'ün üzerinde kişisel sergi açan sanatçının, 19 başarı ödülü ile 5 kitabı bulunuyor.