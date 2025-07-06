Anadolu Ajansı’nın “IDEF 2025’e Doğru” başlıklı dosyasının ikinci haberinde, modern savunma sistemlerinin vazgeçilmez unsurları olan servo motor ve hareket kontrol çözümleri mercek altına alındı.

Savunma sanayisinin radar, füze yönlendirme, İHA, robotik sistem gibi yüksek hassasiyet isteyen alanlarında kullanılan bu teknolojiler; sistemlerin güvenilirliğini, performansını ve operasyonel etkinliğini artırarak stratejik üstünlük sağlıyor.

WAT Motor’dan Yerli Çözümlerle Tam Entegrasyon

Türkiye’de elektrik motoru üretiminde köklü bir geçmişe sahip olan WAT Motor, bu deneyimini savunma ve havacılık başta olmak üzere çeşitli stratejik sektörlere aktarıyor. Şirket, servo motor, sürücü, mekanik aktarma sistemleri ve sistem tasarımı gibi alanlarda sunduğu çözümlerle komple hareket kontrol zinciri sağlıyor.

WAT Motor Genel Müdür Yardımcısı Barış Tuğrul Ertuğrul, şirketin 1965 yılından bu yana sektörde faaliyet gösterdiğini ve günümüzde Türkiye'nin en büyük motor üreticisi ve ihracatçısı olduğunu belirtti. Ertuğrul, “Yerli motor, yerli sürücü tek çatı altında” yaklaşımıyla sistem çözümleri sunduklarını vurguladı.

Yeni Nesil Sürücülerle Yüksek Performanslı Hareket Kontrolü

WAT’ın pazara sunduğu yeni nesil yüksek güçlü ve hassas servo motor sürücüler, tork, hız ve pozisyon modlarında çalışabiliyor. 18V ile 72V arasında, 8A’dan 200A’ya kadar geniş bir çalışma aralığına sahip olan sürücüler, resolver ve encoder geri beslemelerini destekliyor. CanOpen, Modbus gibi haberleşme protokolleriyle uyumlu olan sistemler, IP65 koruma sınıfında tasarlandı.

Kullanıcı dostu grafik arayüz (GUI) ile esnek entegrasyon imkânı sunan sistemler, otomatik kalibrasyon, sistem parametre kestirimi ve gerçek zamanlı izleme özellikleriyle dikkat çekiyor.

Aservo: Akıllı Servo Motor ile Kompakt ve Güçlü Çözüm

IDEF 2025’te sergilenecek bir diğer yenilik ise WAT’ın kompakt yapılı ve yüksek entegrasyon seviyesine sahip “akıllı servo” ürünü Aservo olacak. Elektrik motoru, elektronik donanım, yazılım, kontrol kartı ve sensör sistemlerini tek bir gövdede birleştiren Aservo, hacim açısından %50’ye varan küçülme ve maliyetlerde ciddi tasarruf sağlıyor.

Zorlu çevresel koşullara karşı dayanıklı olarak tasarlanan Aservo, sıcaklık, titreşim ve şok testlerinden başarıyla geçti. Bu sayede hem kompakt hem de güvenilir bir hareket kontrol çözümü olarak öne çıkıyor.

Türk Savunma Sanayisinin Kritik Sistemlerinde WAT İmzası

WAT Motor tarafından geliştirilen servo motor ve hareket kontrol çözümleri; Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri, Kundağı Motorlu Hava Savunma Sistemleri, Tank Atış Kontrol Sistemleri, Teleskopik Yükseltme Sistemleri, su altı platformları ve insansız hava araçları gibi kritik sistemlerde kullanılıyor.

Barış Tuğrul Ertuğrul, şirketin yalnızca ürün geliştirmeye değil, aynı zamanda sürdürülebilir tedarikçi modeli oluşturmaya da odaklandığını belirtti. “Amacımız; sistem ana yüklenicilere doğrudan hizmet verebilen, güvenilir bir çözüm ortağı olmak ve savunma sanayimizin rekabet gücüne katkı sağlamaktır” dedi.

WAT Motor, Türkiye'nin yerli ve milli hareket kontrol sistemlerindeki kabiliyetini IDEF 2025’te sergilemenin heyecanını yaşıyor.