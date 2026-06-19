Olay, 17 Haziran 2026 tarihinde Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı gün Silivri'de görülen davasına katılan Erhan Karaal, akşam saatlerinde evine döndü. Eşi ve kızıyla sahilde yürüyüş yapmak için hazırlanan Karaal, eşini beklemek üzere evinin önüne indiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

Şüphelilerin, Karaal'ı kaçırdıktan sonra eşini yurt dışı numarasından arayarak, "Sizde para olduğunu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz" diyerek tehdit ettiği belirlendi.

Eski çalışan ve iki müteahhit gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, İBB davasında tutuksuz yargılanan Erhan Karaal'ın işten çıkardığı eski bir çalışanla husumet yaşadığı tespit edildi.

Soruşturmada ayrıca, Yerebatan Sarnıcı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmesinin ardından ihale alamayan iki müteahhidin, Karaal'a yeni ihaleler verilmesi yönünde baskı yaptığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen eski çalışan ve iki müteahhidi gözaltına aldı.

Kaçırdıktan sonra 4 farklı adreste sakladılar

Polis ekiplerinin güvenlik kameraları üzerinde yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelilerin olay yerine iki otomobille geldikleri belirlendi. Kaçırma olayının ardından Erhan Karaal'ın başka bir araca aktarıldığı ve ara sokaklar kullanılarak D-100 Karayolu'na çıkıldığı tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda Karaal'ın izini kaybettirmek amacıyla 4 farklı adrese götürülerek saklandığı ortaya çıktı.

20'nci adrese yapılan baskında kurtarıldı

Gasp Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da belirlenen 19 farklı adrese operasyon düzenlendi ancak ilk baskınlarda Karaal'a ulaşılamadı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Erhan Karaal'ın Tuzla'da boş bir depoda tutulduğu belirlendi. Başında silahlı bir kişinin nöbet tuttuğu tespit edilen depoya düzenlenen operasyonla Karaal kurtarıldı.

Polis ekiplerinin ani baskınında, elleri ve ayakları bağlı halde bulunan Erhan Karaal sağ olarak kurtarılırken, yanında bekleyen silahlı şüpheli de gözaltına alındı.

"Kurtulduğuma inanamıyorum"

Kurtarıldıktan sonra polis ekiplerine konuşan Erhan Karaal'ın, "Beni zorla kaçırdılar. Kurtulduğuma inanamıyorum" dediği öğrenildi.

Kaçırıldığı süre boyunca darbedildiği ve susuz bırakıldığı belirlenen Karaal'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Karaal'ın sağlık durumunun düzelmesinin ardından ifadesinin alınacağı kaydedildi.

8 şüpheli gözaltında, 8 kişi daha aranıyor

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alınırken, kaçırma olayını gerçekleştirmek üzere il dışından geldikleri değerlendirilen 8 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, operasyonların devam ettiğini ve gözaltı sayısının artabileceğini belirtti.

Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.