Şirketten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ve genç profesyoneller için tasarlanan cihaz, ipeksi mat ekran teknolojisi, güçlü donanımı ve kutu içeriğinden çıkan aksesuarlarıyla dikkati çekiyor.

Öğrenciler, günün her anında tableti farklı senaryolarda kullanabiliyor. Huawei MatePad, güçlü işlemcisi ve uzun pil ömrüyle öğrencilere kesintisiz destek veriyor.

M-Pencil desteği sayesinde öğrenciler defter taşımadan kolayca not alabiliyor. El yazısı tanıma özelliği, notları düzenli ve dijital hale getirirken, çoklu pencere özelliği aynı anda hem ders videosunu izleyip hem not tutmaya imkan tanıyor. Ders notları, Huawei Notlar uygulamasının ücretsiz özellikleriyle tutulabiliyor.

Hafif tasarımıyla kolayca taşınabilen Huawei MatePad, aynı zamanda geniş ekranı ile uzun süreli okumalarda göz konforunu koruyor.

Ders çalışmanın yanı sıra öğrencilerin boş zamanlarında da yanlarında olan Huawei MatePad, film izleme, çizim yapma veya oyun oynama gibi aktiviteler için de ideal bir deneyim sunuyor.

Cihazın, yüzde 86'lık ekran-gövde oranına sahip 11,5 inç boyutunda bir 'HD FullView Ekran'ı bulunuyor. Cihazın en ayırt edici özelliği olan PaperMatte 'İpeksi Mat Ekran', nano düzeyinde parlama önleyici aşındırma teknolojisi sayesinde ortamdaki ışık parlamasının yüzde 99'unu ortadan kaldırıyor. Bu teknoloji, uzun süreli okuma ve çizim seanslarında göz konforunu artırırken, kağıt üzerine kalemle yazma hissi sunuyor.

- Tabletin göz konforu özellikleri sertifikalarla tescillendi

Cihazın ekranı 2456×1600 çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip olurken, akıcı ve net bir görsel deneyim sağlıyor. Huawei'nin 3:2 üretkenlik ekran oranı, özellikle dikey kullanımda kitap okuma ve belge düzenleme gibi işlevler için daha geniş bir alan sunuyor.

Ayrıca, cihazdaki 'Renk Modu' ve 'Doğal Işık Benzeri Ekran' teknolojileri, ekran parlaklığını ve renk sıcaklığını ortam koşullarına göre ayarlayarak göz yorgunluğunu en aza indiriyor. Tabletin göz konforu özellikleri, SGS Düşük Görsel Yorgunluk ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık & Titreşimsiz sertifikalarıyla tescillendi.

Cihaz, gücünü verimli ısı dağılımı teknolojisiyle desteklenen donanımından alıyor, bu sayede, yoğun kullanımda bile performansını koruyor. Huawei MatePad 11.5, kutu içeriğinde yer alan 3. nesil Huawei M-Pencil ve Huawei Akıllı Klavye ile tam bir mobil ofis deneyimi sunuyor.

Manyetik olarak tablete takılıp kablosuz şarj olabilen M-Pencil, ultra düşük gecikme süresiyle akıcı bir çizim ve not alma imkanı tanıyor. Sökülebilir tasarıma sahip klavye ise hafifliği ve bluetooth üzerinden kesintisiz şarj olabilmesiyle öne çıkıyor.

Yazılım tarafında ise Huawei Notlar uygulaması, yapay zeka destekli el yazısı iyileştirme özelliğiyle dağınık notları düzenli metinlere dönüştürüyor. Ön yüklü olarak gelen 'GoPaint' uygulaması, profesyonel düzeyde çizim araçları sunarken, 'Yüzen Çoklu Pencere' ve 'SuperHub' gibi özellikler çoklu görev verimliliğini artırıyor. Kullanıcılar, AppGallery üzerinden ihtiyaç duydukları uygulamalara erişebilirken, Google uygulamalarını da kullanabiliyor.

Huawei MatePad 11.5 (2025), 6,1 milimetre inceliği ve 515 gram ağırlığıyla tamamen metal tek parça bir gövdeye sahipken, menekşe ve uzay grisi renk seçenekleriyle sunuluyor.

Minimalist ve şık bir görünüm sergileyen tablet, 10 bin 100 miliamper saat kapasiteli bataryası, 14 saati aşan kesintisiz video oynatma süresi vaat ediyor.

Ayrıca 40W Huawei SuperCharge desteği sayesinde cihaz, 94 dakikada tam şarj olabiliyor, ses deneyimini ise Histen 9.0 algoritmasıyla güçlendirilmiş dört hoparlörlü ses sistemi tamamlıyor.

Huawei MatePad, 15 bin 999 liralık özel fiyatıyla 99 lira ön ödeme ile 999 lira indirim fırsatı, 8 bin 198 lira değerinde MatePad Klavye ve M-Pencil hediyeleri, 1999 lira değerinde 12 ay ekran hasarı garantisi, 3 ay vade farksız taksit imkanı ve ek 799 lira ödemeyle NearLink sahibi olma avantajıyla sunuluyor. Öte yandan kampanya teklifi ön satış bitişi olan 25 Ağustos'a kadar geçerli olacak.