Göreve geldiği andan itibaren altyapı sorunlarını önceliklendiren Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, başlattığı kaldırım çalışmalarıyla ilçenin görünümünü değiştirmeye devam ediyor. Başkentin turizm ilçesi Haymana’da kaldırımsız sokak kalmaması hedefiyle başlatılan çalışmalar bu yıl da hız kesmeden sürüyor.

Geçtiğimiz yıl Medrese Mahallesi’nde başlayan kaldırım çalışmaları, sezon boyunca diğer mahallelere de yayılmıştı. Kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte ekipler, Eski Ankara Yolu Caddesi ve Fahri Daldal Caddesi'nde yol genişletme ve kaldırım yapımına yeniden başladı.

Haymana’nın çehresini değiştirmek için yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Koç, “Çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. İlçemizde kaldırımsız cadde ve sokak kalmayacak. Ayrıca geçen yıl belediyemiz bünyesinde kurduğumuz kilit taş ekibi de çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl söylediğimiz gibi, ilçemizi el birliğiyle dönüştüreceğiz” dedi.