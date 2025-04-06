Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 05.30 sularında başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun duman ve alevlerle mücadele ederek yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının çevredeki alanlara sıçramaması için büyük çaba sarf eden ekipler, alevlerin söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başladı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla ilgili birimler tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi, ancak fabrikanın deposunda ciddi maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Haber: Mustafa SOYER, (DHA) Kamera: Hatay, (DHA)