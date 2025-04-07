Yangın, saat 22.15 sıralarında Silivrikapı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle daireden yükselmeye başlayan alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında alt kata buluna daireye, duvarlardan su aktığı anlar bina sakinlerinin çektiği görüntülere yansıdı.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: DHA