ABD'deki bazı Ukraynalı göçmenler, İç Güvenlik Bakanlığı tarafından gönderilen bir mesajla şok oldular. Mesajda, ülkelerindeki savaş nedeniyle geçici yasal statüleri verilen Ukraynalılara, "acil" koduyla 7 gün içinde ABD'yi terk etmeleri gerektiği bildirilmişti. Ancak, yapılan açıklamalara göre bu mesaj yanlışlıkla gönderilmişti.

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia MacLaughlin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu mesajın yanlışlıkla gönderildiğini belirtti. MacLaughlin, "Bazı Ukraynalılara iletilen mesaj yanlışlıkla gönderilmiştir. Söz konusu şartlı ikamet statüleri iptal edilmemiştir. Şu an için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur," şeklinde açıklama yaptı. Bakanlık, mesajın hatalı olduğunu ve göçmenlerin mevcut yasal statülerinin hala geçerli olduğunu vurguladı.

Yanlışlıkla gönderilen bu bildirim, büyük bir kafa karışıklığına yol açarken, Ukraynalı göçmenler arasında panik yarattı. Birçok kişi, yanlış bilgilendirme nedeniyle endişeye kapıldı ve ABD'yi terk etme konusunda harekete geçmeyi düşünmeye başladı. Ancak yetkililer, bu tür yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Ukraynalı göçmenler, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesinin ardından, ABD'ye sığınarak geçici ikamet statüsü almışlardı. ABD yönetimi, savaşın yarattığı insani krizin etkisiyle Ukraynalılara geçici koruma sağlamak adına çeşitli yasal düzenlemeler yapmıştı. Bu durum, Ukraynalıların ABD'de kalmalarına ve yaşamlarını sürdürebilmelerine olanak tanımıştı.

Ancak son yaşanan bu karışıklık, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın mesajlaşma sistemindeki bir hata nedeniyle büyük bir yanlış anlamaya yol açtı. Bakanlık, hatanın sorumlu birim tarafından düzeltileceğini ve göçmenlerin güvenliği konusunda endişe edilmemesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, uzmanlar, bu tür hataların göçmenler arasında daha fazla güvensizlik yaratabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Yanlış bilgilendirmelerin göçmenlerin haklarına zarar verebileceğini ve ABD'nin güvenli ve doğru bir göçmenlik politikası izlemeye devam etmesi gerektiğini vurguladılar.