Hatay'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, öğrenciler ve aileleri katıldı. Vali Masatlı, törende yaptığı konuşmada, eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgi vererek, “Bizler ‘Eğitimi Hatay’ımıza nefes oluyor’ şiarıyla çalışmalarımıza başladık. Şu ana kadar 172 yeni okulumuzu hizmete aldık ve bin 717 derslik sayısına ulaştık. 14 bin 700 olan derslik sayımızı, 84 okul inşaatımız tamamlandığında 16 bin 700’e çıkaracağız” dedi.

Masatlı, merkezi sınavlardaki başarıların gurur verici olduğunu belirterek, “2025 yılında 26 öğrencimiz bursluluk sınavında tam puan aldı. LGS’de 5 öğrencimiz Türkiye’de 500 tam puan aldı. YKS’de ise 26 öğrencimiz Türkiye genelinde ilk bin öğrenci arasında yer aldı. Bütün bunlar gösteriyor ki eğitim sadece fiziki mekanlarla değil, içinde yapılan eğitim faaliyetleriyle, etkinliklerle, yetenek ve beceri geliştirmeleriyle de farklı bir boyuta taşınıyor. Hatay’ımızı dokuzuncu defa küllerinden yeniden doğarken görmek ve bu tür başarılarla karşılaşmak bizi son derece mutlu ediyor. Öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum, başarılarının devamını bekliyorum”diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Masatlı, başarılı öğrencileri belge ve ödüllerini verdi.