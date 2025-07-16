Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yapımı tamamlanan 500 Evler bölgesinden görüntüler paylaşarak, "Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık. Şimdi Antakya'da da yüzlerce ailemiz için yepyeni bir yaşam başlıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Bakanlığın koordine ettiği asrın inşa seferberliği sürüyor. Deprem bölgesinde en çok konutun inşa edileceği Hatay'da projeler 7/24 vardiya esasıyla hızla inşa ediliyor.

576 Konut İnşa Edildi

Emlak Konut GYO, Antakya ilçesindeki 500 Evler bölgesinde 576 konut inşa etti. Kura çekimi de tamamlanan bölgede kısa süre sonra teslimatlar başlayacak. Kentte bugüne kadar 60 bin 507 konut, 1152 iş yeri ve 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan konutların görüntülerini ve hak sahibi vatandaşların yorumlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "İlmek ilmek işledik. Gecemizi gündüzümüze katıp büyük bir adım daha attık. Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık. Şimdi Antakya'da da yüzlerce ailemiz için yepyeni bir yaşam başlıyor" dedi.