Yetimler İçin Pastane Projesi

Hazal Ergen/ Ankara

‘Pasta Birr Fırın’ dükkanının kazancıyla yetim çocukları sevindireceğini açıklayan Yetimler İçin El Ele Derneği Başkanı Fuat Baktemur, pastane hakkında gazetemize konuştu. Bu kapsamda, uluslararası çalışmalar da yaptıklarını belirtti.

‘Tüm İllere Yayılma Hedefimiz Var’

Yetim ve Öksüzler İçin El Ele Derneği Başkanı Fuat Baktemur, proje ve kapsamı hakkında şu bilgileri verdi: “Derneğimiz resmi olarak 2020 yılında kuruldu. Fakat 10 yıldır yardım faaliyetlerinde gönüllü olarak koşturuyorduk. Ben zaten TRT'de çalışıyordum, burada çoğu arkadaş memur ve esnaf. Burada genele yönelik değil de yalnızca eğitim ve öksüz çocuklarımıza yardım yapmak istedik. Bu iş için gönüllü olarak yola çıktık. Burada yetim ve öksüz çocuklarımızın yalnızca maddi olarak değil manevi olarak da güçlendirmek isteriz. Okuldaki ders eksikleri noktasında takviyeler yapılıyor. Onları hayata kazandırmak için ne yapabiliriz diye düşündük. 300’e yakın yetim çocuğumuza şimdi hem eğitim veriliyor hem de meslek edindirme kursları veriliyor. Hem yetim çocuklarımız berber kursunda tıraş ediliyor hem de yetişkin olanlar meslek ediniyor. Bir diğer projemiz; yaklaşık bir yıldır altyapısını kurduğumuz, 200 metrelik bir alanda üretim sistemi kurduk. Şu an yetimlerimiz noktasında, anneleri ile beraber onlara gelir oluşturmak istedik. Bu işi daha profesyonelleştirmek istedik. Halk eğitim üzerinden resmi olarak sertifika da veriyoruz. Bunları meslek edinenlere de şimdi ilk kapısı oluşturduk.

Şimdi burada açtığımız pastane de ilk şube. Tüm illere yayılma hedefimiz var. Yani amacımız o yönde. Buradaki tüm gelirler, yetim çocuklara yönelik olacaktır. Bu çalışmalarımız Allah'ın izniyle desteklenerek devam edecek. Kalabalık da pek yoğun görünüyor. Allah razı olsun, bizi yalnız bırakmadılar. Onların yetim çocuklara hassasiyetlerinden dolayı bu çalışmalarımız katlanarak devam edecektir. Yurt içi yurt dışı çalışmalarımız var. İdlib’de, Afrika'da yetimhanelerimiz var. Biz kurumsallaşma noktasında hamdolsun, belli altyapımızı kurduk. Yetim hamiliği, sponsorluğuyla projelerimiz var. Kardeşlerimizle aramızda bir sistem kurduk, 10 yıllık bir tecrübe ile çalışıyoruz. Aylık hiçbir kesinti yapılmadan 300 TL gibi bir rakamla bağışçımız yardım edebiliyor. Biliyorsunuz, tüm yetime, mazluma ulaşma sansımız yok. Dünyada 150 milyona yakın yetim var. Kendi ülkemizde de 70-80 milyon nüfus var. Düşünün, bunların iki katında yetim var. Biz, gücümüz nispetince gönüllü arkadaşlarımızla onların kalbine dokunabilmek, başlarını okuyabilmek noktasında projemize devam edeceğiz. Bu, tamamen hak temelli bir sistem. Dediğim gibi merhametle hareket eden gönüldaşlarımızla genelden özele çalışıyoruz. Çünkü yetimler, toplumun en dezavantajlı kesimi. Suç ve hırsızlık şebekeleri gibi çok olumsuz şey var. Onların tuzağına düşmemeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hayata tutunmalarını desteklemek istiyoruz.

Burada kumbaralar var. Aileler, kendi evlerine götürüp paraları infak edebilmelerini sağlıyor. Toplanan paralar da onlara ulaştırılıyor. Biz aylık olarak yetim çocuklarımıza herhangi bir kesinti olmadan maddi ve eğitim yönünde bilinçli çalışma yürütüyoruz. Onların toplumda öncü bireyler olmaları için çabalıyoruz.”

‘Herkes Buradan Alışveriş Yapmalı’

Nazlı İrfan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Emek verenlere gerçekten gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Burada zaten her şey gönüllülük esasına dayanıyor yoksa bunca yardım da yapılmazdı. Derneği takdir ediyorum. Ben de yoğunluğu görünce ilgi duyduğum, katılmak istedim. Yetimlere gidecek olan bütçeyi duyunca ben de elimi cebime attım, pasta çeşitlerinden çokça aldım. Yeni açıldığı için çok fazla katılım olmuş. Ama çok değerli bir hizmet aynı zamanda. Bence bütün Ankaralılar her noktadan gelmeli ve buradan bir şeyler almalı, pasta alacaksa mutlaka burada yemeli. Böyle kıymetli bir pastaneyi takdir ediyorum.”

Hilmi Uzman: “Ben sosyal medyadan bu projeyi öğrenmiştim. Hemen katılmak istedim, gerçekten çok değerli olmuş. Emek veren gönüllülere saygılarımı sunuyorum. Açılış da çok yoğun görünüyor. Burada alışveriş yapmak bana kendimi çok iyi hissettirdi. Bu tüm kazancın yetimlere gideceği beni memnun etti. Öksüzlerin sevinmesi için elimize cebimize atmalıyız. Buradaki bütçe, bu bağlamda çok değerli. Buradan çok sayıda ekler ve yaş pasta aldım. Hem burada yedim hem de poşetledim, eve götüreceğim. Sonuçta yetimleri, öksüzleri güldürmek çok önemli ve kesinlikle hepimizin görevi. Tüm Ankaralılar gelip alışveriş yapmalılar. Zaten halk pazarının hemen karşısı yani herkes rahatlıkla görebilir” diye konuştu.

Kamil Işık: “Bu hizmette payı olanları gerçekten takdir ediyorum. Hepimizin böyle bir çorbada tuzu bulunmalı. Yoğunluk zaten çok fazla olmuş. Semt pazarının karşısı deyince zaten herkes buraya uğrayabilir. Bence tüm vatandaş gelip alışveriş yapmalı. Yani tüm ilçelerdekiler adrese bakıp buradan bir şeyler almalı. Ben yaş pasta ve eklerden almaya çalıştım. Zaten buraya gelmeyi istiyorum. Yani fırsat buldukça buraya uğrayıp gelire katkı sağlayacağım. Zaten çeşit çeşit pasta türü var. İçinde de oturabilirsiniz alışveriş de yapabilirsiniz. Yetimleri, öksüzleri beslemek, hepimizin boynunu borcu. Emek verenleri takdir ediyorum. Hepsine tek tek saygılarımı sunuyorum” dedi.

Yılmaz Bulut şu yorumlarda bulundu: “Katkısı olanları fazlasıyla takdir ediyorum, başarılı buluyorum, bunların devamını diliyorum. Buna vesile olmak gerçekten çok değerli. Bunların devamını temenni ediyorum. Beni de bir arkadaşım yönlendirmişti, bütçenin yetimlere gideceğini öğrenince katılmak istedim. Ben de bir yaş pasta aldım, burada arkadaşlarla çayla beraber yedik. Böyle bir emek gerçekten çok değerli. Yoğunluk da süper görünüyor. Ankara'nın her ilçesinden daha çok katılım olmalı. Buradan alışveriş yapılmalı.”

Arzu mümin, şu sözlere yer verdi: “Katkısı olanları gerçekten yürekten minnetle anıyorum. Böyle bir hizmet elbette takdire şayan. Hepimizin böyle bir çorbada tuzu bulunmalı. Ben de bir şeyler atıştırdım, çayla yaş pasta aldık. Beni arkadaşım yönlendirmişti yani böyle bir hizmet var sende katılmalısın dedi. Ben de hiç düşünmeden geldim. Yetimlere ve öksüzlere gidecek olan gelir gerçekten çok değerli olmuş. Ben de burada bir nebze olsun yardım ettiğini hissederek rahatlıyorum. Yani bu herkeste bulunabilecek çok kıymetli bir hissiyat. Kalabalık da çok iyi olmuş. Zaten burası aslında semt pazarının karşısı olduğu için bilindik bir nokta diye düşünüyorum. Yani pazar karşısı denilince ismini öğrenen herkes gelebilir.”