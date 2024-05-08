O dondurmalar kesinlikle tüketilmemeli'

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, yüksek kalsiyum içeriğinin yanı sıra besin değeri yüksek bir tatlı olan dondurmayı tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak, "Üründe erime ya da yumuşama olup olmadığı kontrol edilmeli. Kristalleşme oluşan yani eridikten sonra tekrar dondurulmuş ürünler kesinlikle tüketilmemeli. Eğer kutulu dondurma alıp evde tüketeceksek, alışverişin en sonunda alıp hızlıca eve götürüp dondurucuya koymak lazım. Süt ürünü olduğu için ciddi bir gıda zehirlenmesine yol açabilir" dedi.

Dondurmanın yaz ayları başta olmak üzere tüm yıl boyunca tüketilmesi gereken besleyici bir ürün olduğunu belirten Toprak, "Eğer kapalı dondurma alıyorsak, mutlaka üzerindeki son tüketim tarihine dikkat etmemiz gerekli. Ambalajda deformasyon olup olmadığına bakılmalı. Üründe erime ya da yumuşama olup olmadığı kontrol edilmeli. Kristalleşme oluşan yani eridikten sonra tekrar dondurulmuş ürünler kesinlikle tüketilmemeli. Eğer kutulu dondurma alıp evde tüketeceksek, alışverişin en sonunda alıp hızlıca eve götürüp dondurucuya koymak lazım. Tüketeceğimiz kadarı porsiyonlayıp, gerisini dondurucuda muhafaza etmeliyiz. Dondurmayı yumuşadıktan sonra tekrardan dondurmamalıyız. Açıkta dondurmaları ise seyyar satıcılardan almamamız gerekiyor. Çünkü dondurmanın soğuk zincirde saklanması gerekli. Süt ürünü olduğu için ciddi bir gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu da başta kusma, ishal, bulantı ve ateşe neden olabilir. Bu tür şikayetlerde doktora başvurmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'KÜLAHLAR DA ÇOK ÖNEMLİ'

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Toprak, "Satın alınan yerlerde külahlar da çok önemli. Külahların kapalı ambalajlarda olması lazım. Külahlar, toz gibi etkenlerden korunmalı. Dondurmanın alındığı kaşık ya da benzeri aletler, bir suyun içinde bekletilir. Bu suyun da sürekli değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü suyun içinde kalan aletler, mikroorganizmanın gelişimine sebep olabilir. O da gıda zehirlenmesine sebep olabilir. Dondurmanın içinde özellikle süt ve süt ürünleri bulunur. Genellikle salep konur. Cinsine göre kakao ya da meyve araması katılabilir. Şeker ilavesi yapılabilir. Bu nedenle tüketilmesinde diyabet gibi hastalıklara karşı dikkatli olunmalı" dedi.

Pastane sahibi Dinçer Acar (46) ise "Dondurma özellikle biz esnafın yaz mevsiminin gelmesiyle yüzünü güldüren bir ürün. Dondurmayı yaparken başta hijyene önem gösteriyoruz. Dondurmada kesinlikle süt tadı alınmalı. Görünüşüyle bile kalitesi anlaşılır. İçine girecek süt ile meyvelerin kaliteli ve taze olması önemli. Besin değeri yüksek bir ürün. Özellikle yaz aylarında tüketilmeli" diye konuştu.

Dondurma almaya gelen müşterilerden, evli ve 5 çocuk babası kafe işletmecisi Ramazan Özkan, ailece dondurmayı çok sevdiklerini söyleyerek, "Sade sütlü dondurmayı çok severim. Kalitesini tadından anlarsınız. Kalitesiz dondurmalar hemen erir. Tanıdık yerden alışveriş yaparım" dedi.