Özgür Özel'den Basın Özgürlüğü Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı.

Özel paylaşımında, Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir ülke için mücadele edeceklerini ifade ederek; "Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır. Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi