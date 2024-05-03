Özgür Özel'den Basın Özgürlüğü Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı.
Özel paylaşımında, Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir ülke için mücadele edeceklerini ifade ederek; "Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır. Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.