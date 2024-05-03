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Özgür Özel'den Basın Özgürlüğü Günü mesajı

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel bir mesaj yayınladı.

Özgür Özel'den Basın Özgürlüğü Günü mesajı mask

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı.

Özel paylaşımında, Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir ülke için mücadele edeceklerini ifade ederek; "Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır. Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi 

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03 May 2024 - 11:16 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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