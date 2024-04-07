'Azrail' maskesi takıp sürücüleri uyardı

Düzce'de motokuryelik yapan Resul Gür, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç bir eyleme imza attı. Yüzüne ‘Azrail’ maskesi takıp, eline de tırpan alan Gür, Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı. Gür, üzerinde ‘Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma’ yazılı pankartı vatandaşlara okuttu. Gür, ayrıca trafik uygulaması yapan polislerin de yanına giderek, vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlar Gür’ün bol bol fotoğraf ve videolarını çekerek ilgi gösterdi.
Amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Resul Gür, “Ben motokuryelik yapıyorum. Ben ve arkadaşlarım sık sık kaza tehlikesi atlatıyoruz. Çok sayıda arkadaşımız da hayatını kaybetti. Buradan hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ramazan Bayramı’nın diğer adı da şeker bayramı. Şeker bayramı şeker gibi geçsin diye böyle bir farkındalık çalışması yapmak istedim” dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.