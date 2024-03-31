CHP İstanbul il binası önünde toplanılıyor

Resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandıklardan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim yarışında önde olduğunu gören vatandaşlar, CHP İstanbul il binası önünde toplanmaya başladı. Vatandaşlar, seçim sonuçlarını parti binası önünde takip ediyor.