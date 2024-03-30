Büyükçekmece’de büyük iftar

Büyükçekmece Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Büyük Halk İftarı bu yılda 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen iftar yemeği Kur’an tilavetiyle başladı. Daha sonra semazen gösterisi gerçekleşti. Ardından Altın Kızlar grubunun sahne almasıyla program sona erdi.

“ RAMAZAN AYI İSLAM ALEMİNE, İNSANLIĞA HUZUR, MUTLULUK GETİRSİN”

Büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Büyükçekmece’de her ramazan ayında TÜYAP Fuar Merkezi’nin en büyük salonunda 12 bin kişi ile iftar yapmanın mutluluğunu defalarca yaşadık. Bu akşam da onu yaşıyoruz. Ramazan ayımız mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler kabul olsun. Ramazan ayı İslam alemine, insanlığa huzur, mutluluk getirsin. Pazar günü yapılacak olan seçimler ise ülkemize, milletimize hayırlar getirsin. Ülkemizin önünü açsın. Bu güzel gecede bizimle beraber olan bütün Büyükçekmece ailemize şükranlarımı sunuyorum. Nice güzel ramazanlarda buluşmak dileğiyle hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

“BU AKŞAM 13 BİN KİŞİLİK YEMEK HAZIRLADIK”

TÜYAP Fuar Merkezi’ni TÜYAP Yönetim Kurulu ile birlikte Büyükçekmece’ye getirdiklerini aktaran Akgün, “Eğer bu imkanlar olmasa siz bu iftarı yapamazsınız. 12 bin kişilik salon bulmak kolay değil. Hiçbir otelin 12 bin kişilik salonu yok ama TÜYAP Fuar Merkezi’nin bu salonu 12 bin kişiyi ağırlayabiliyor. Biz bu akşam en az 13 bin kişilik yemek hazırladık. Şu anda 12 bin kişi masasına oturmuş ve iftar saatini bekliyor. Birazdan 12 bin kişi ile beraber suyumuzu aynı anda yudumlayacağız. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Ramazanın güzelliğini, nasıl bir sosyal ve dini faaliyet olduğunu gösteriyor. Toplumun bir araya gelmesi, birbirini kucaklaması ramazanın güzelliklerinden oluyor. Ramazan ayı birleştiricidir ve bütünleştiricidir. Çevremizdeki ekonomik durumu iyi olmayan insanlara yardım etmeliyiz. Komşumuz aç yatarken biz tok yatamayız. Biz çünkü Müslüman Türk milletiyiz. Allah tekrar nice güzel ramazanlarda buluşmamızı nasip eylesin” ifadelerini kullandı.