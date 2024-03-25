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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin eski Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15. yıl dönümünde anarak onurlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin eski Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15. yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Vefatının 15'inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Erdoğan paylaşımında ayrıca, Yazıcıoğlu'nun, üzerinde 'Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur; ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır' yazan fotoğrafına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

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25 Mar 2024 - 13:17 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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