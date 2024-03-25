Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin eski Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15. yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Vefatının 15'inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.
Erdoğan paylaşımında ayrıca, Yazıcıoğlu'nun, üzerinde 'Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur; ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır' yazan fotoğrafına yer verdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.