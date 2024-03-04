Kuduz nedir, Belirtileri Nelerdir?

Kuduz, hastalanan bir hayvanın tükürüğü veya ısırığıyla bulaşabilir. Kuduz, tedavi edilmezse beyin ve sinir sistemine zarar verir ve sonunda ölüme yol açar.
Kuduzun belirtileri, enfekte hayvan türüne, enfeksiyonun şiddetine ve enfekte edilen kişinin bağışıklık sistemine bağlı olarak değişebilir.
Ancak, genellikle aşağıdaki belirtiler gözlemlenir:
Halsizlik ve Huzursuzluk
Kuduz enfekte olan kişiler genellikle halsizlik ve huzursuzluk hissederler. Bu belirtiler hastalığın başlangıcında ortaya çıkar.
Yüksek Ateş
Vücut sıcaklığının artmasıyla birlikte ateş görülebilir. Bu ateş genellikle yüksektir ve kontrol altına alınması zor olabilir.
Kas Ağrıları
Kuduz hastaları genellikle kas ağrıları yaşarlar. Özellikle çene ve boğaz bölgesindeki kaslarda sıkıntılar gözlemlenebilir.
Yutkunma Güçlüğü
Kuduz ilerledikçe, yutkunma güçlüğü ortaya çıkabilir. Bu belirti, enfekte olan kişinin yutkunmada ve konuşmada zorluk çektiğini gösterir.
Huzursuzluk ve Sinirsel Durumlar
Kuduz hastaları genellikle huzursuz ve sinirli olabilirler. Bu, hastalığın beyin ve sinir sistemine etkilerinden kaynaklanabilir.
Fotofobi (Işığa Hassasiyet)
Kuduz hastaları genellikle ışığa karşı aşırı hassasiyet gösterirler. Güçlü ışıklardan rahatsızlık duyarlar.
Su İçme Korkusu (Hidrofobi)
Kuduz hastalarında hidrofobi denilen su içme korkusu sık görülür. Bu durum, hastaların suyu gördüklerinde veya içerken paniklemelerine neden olabilir.
Kuduz, belirtiler ortaya çıktıktan sonra tedavi edilmezse, son derece ölümcül olabilir. Bu nedenle, bir hayvan tarafından ısırıldıysanız veya kuduz belirtileri gösteriyorsanız, derhal bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir. Tedavi edilmemiş kuduz vakaları ölümcül olabilir, ancak erken teşhis ve tedaviyle enfeksiyonun ilerlemesi önlenebilir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.