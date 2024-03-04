Kuduz nedir, Belirtileri Nelerdir?

Kuduz, hastalanan bir hayvanın tükürüğü veya ısırığıyla bulaşabilir. Kuduz, tedavi edilmezse beyin ve sinir sistemine zarar verir ve sonunda ölüme yol açar.

Kuduzun belirtileri, enfekte hayvan türüne, enfeksiyonun şiddetine ve enfekte edilen kişinin bağışıklık sistemine bağlı olarak değişebilir.

Ancak, genellikle aşağıdaki belirtiler gözlemlenir:

Halsizlik ve Huzursuzluk

Kuduz enfekte olan kişiler genellikle halsizlik ve huzursuzluk hissederler. Bu belirtiler hastalığın başlangıcında ortaya çıkar.

Yüksek Ateş

Vücut sıcaklığının artmasıyla birlikte ateş görülebilir. Bu ateş genellikle yüksektir ve kontrol altına alınması zor olabilir.

Kas Ağrıları

Kuduz hastaları genellikle kas ağrıları yaşarlar. Özellikle çene ve boğaz bölgesindeki kaslarda sıkıntılar gözlemlenebilir.

Yutkunma Güçlüğü

Kuduz ilerledikçe, yutkunma güçlüğü ortaya çıkabilir. Bu belirti, enfekte olan kişinin yutkunmada ve konuşmada zorluk çektiğini gösterir.

Huzursuzluk ve Sinirsel Durumlar

Kuduz hastaları genellikle huzursuz ve sinirli olabilirler. Bu, hastalığın beyin ve sinir sistemine etkilerinden kaynaklanabilir.

Fotofobi (Işığa Hassasiyet)

Kuduz hastaları genellikle ışığa karşı aşırı hassasiyet gösterirler. Güçlü ışıklardan rahatsızlık duyarlar.

Su İçme Korkusu (Hidrofobi)

Kuduz hastalarında hidrofobi denilen su içme korkusu sık görülür. Bu durum, hastaların suyu gördüklerinde veya içerken paniklemelerine neden olabilir.

Kuduz, belirtiler ortaya çıktıktan sonra tedavi edilmezse, son derece ölümcül olabilir. Bu nedenle, bir hayvan tarafından ısırıldıysanız veya kuduz belirtileri gösteriyorsanız, derhal bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir. Tedavi edilmemiş kuduz vakaları ölümcül olabilir, ancak erken teşhis ve tedaviyle enfeksiyonun ilerlemesi önlenebilir.