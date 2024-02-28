'Yaşasın Türkiye-Bulgaristan dostluğu'

Bulgaristan'ın milli günü dolayısıyla Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon verildi. Büyükelçi Anguel Tcholakov'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. İki ülkenin milli marşları ile başlayan resepsiyonda Bulgaristan'ın yöresel yemekleri ve dansları tanıtıldı.

'YETENEK ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYORUZ'

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Tcholakov, Bulgaristan ve Türkiye’nin komşu ülke olduğunu belirterek, "Türkiye ile Bulgaristan müttefiktir, dosttur. İlişkilerimizi tek cümleyle özetlemek gerekirse birlikteyiz ve güçlüyüz derdim. Birlikte mümkün olan her alanda sürekli olarak daha da güçlü bir ortaklık kuruyoruz. Savunma, enerji, sınır güvenliği, yatırım, ticaret, kültür ve akademi birlikte hizmet alışverişinde bulunuyoruz. Birlikte teknoloji alışverişinde bulunuyoruz. En önemlisi birlikte insan ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yetenek alışverişinde bulunuyoruz" diye konuştu.

'YÜKSEK DÜZEYLİ İŞ BİRLİĞİ KONFERANSI' SOFYA'DA TOPLANACAK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise dost Bulgar halkının milli gününü Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti adına tebrik ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Komşumuz ve dostumuz Bulgaristan'la ilişkilerimiz her geçen gün derinleşmektedir. NATO'da müttefiklik çerçevesinde daha da güçlenen işbirliğimiz bölgemizin barış, istikrar ve refahına da katkı sağlamaktadır. Ülkelerimiz arasındaki çok yönlü ilişkiler, son dönemde gerçekleştirdiğimiz üst düzey ziyaretlerle derinleşmeye ve gelişmeye devam etmektedir. Aralık 2022'de Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sayın Rumen Radev'in Ankara'yı ziyareti, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel'in Hükümetin kurulmasından kısa süre sonra Ağustos 2023'te Ankara'yı ziyareti ve son olarak Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın Ocak 2024'te Sofya'yı ziyareti ilişkilerimizin kazandığı olumlu ivmeyi pekiştirmiştir. İlişkilerimizdeki karşılıklı güven ve anlayışa dayanan çok boyutlu iş birliğini önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. Bu amaçla, ülkelerimiz arasında 2012 yılında ihdas edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin müteakip toplantısının bu yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bulgaristan Başbakanı eş başkanlığında Sofya'da gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Mart ayı başında da Cumhurbaşkanı Sayın Rumen Radev ile Refikaları Sayın Desislava Radeva'yı Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Antalya'da ağırlayacağız."

'YAŞASIN TÜRKİYE-BULGARİSTAN DOSTLUĞU'

Bulgaristan'da yaşayan Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarının da iki ülke arasındaki köklü ilişkileri pekiştirdiğine işaret eden Yılmaz, "Soydaşlarımızın Bulgaristan'ın eşit haklara sahip saygın vatandaşları olarak, ülkelerinin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamalarını önemsiyor ve destekliyoruz. İki komşu, dost ve müttefik olarak Türkiye ve Bulgaristan'ın başarıları da sorumlulukları da ortaktır. Ülkelerimizin ve bölgemizin refah ve esenliği için Bulgaristan ile birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz. Bulgaristan makamlarının da aynı anlayışı paylaştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle, Şubat 2023'te ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Bulgaristan halkının ve hükümetinin sergilediği dayanışma için bir kez daha milletimiz ve şahsım adına size ve şahsınızda tüm Bulgaristan halkına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Zor günlerimizde gösterdiğiniz dostluk unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Gününüzü kutluyor, dost Bulgaristan halkına şahsım, devletimiz ve milletimiz adına en iyi dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Türkiye-Bulgaristan Dostluğu" ifadelerini kullandı.