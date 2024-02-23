- Asayiş

Kırıkkale'de 170 sikke, bulundu

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otomobilde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 170 sikke, 2 resim işlemeli deri kitapçık ve 14 obje ele geçirdi.

Kırıkkale'de 170 sikke, bulundu mask

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Ahılı köyü yolu mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta ve içerisindeki A.G, Y.T. ve Z.G'nin üzerinde yapılan aramada tarihi nitelikteki 170 sikke, 14 obje, 2 resim işlemeli deri kitapçık ve tarihi eserleri parlatmada kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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23 Şub 2024 - 02:50 AA - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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