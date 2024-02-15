Aşk Adası Türkiye'ye Geliyor!

İngiltere'nin medyada geniş yer bulan, müstehcen görüntülerle sık sık tartışma konusu olan yarışma Aşk Adası, Türkiye'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Programın keyifli sunucusu olarak ünlü Saba Tümer'in seçilmesiyle dikkat çekiyor.

Aşk Adası'nın ilk fragmanında, "Eğer ıssız bir adaya düşseydiniz, yanınıza ne alırdınız? Cıvıl cıvıl bir aşık, büyük bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence mi? Hayal etmek istediğimiz her şey mümkün! Biz de tam da böyle bir hayal kurduk ve şimdi bu hayali gerçeğe dönüştürecek şanslı adalılarla tanışma zamanı..." şeklinde bir tanıtım yapılıyor. Ayrıca, bir kadın yarışmacının villaya adım atarken "Aşk arıyorum, sevgi arıyorum, bir erkek arıyorum" demesi dikkat çekti. Programda kadın ve erkek yarışmacılar çeşitli aktiviteler yapacak, uygun partnerlerini bulamayanlar elenecek.