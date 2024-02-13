- Asayiş

Şüphe üzerine durduruldu, hükümlü çıktı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin, hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 

Şüphe üzerine durduruldu, hükümlü çıktı! mask

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına amacıyla sürdürdükleri denetleme sırasında  bir kişinin davranışlarından şüphelendi. Durdurulan H.B.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) araştırmasında hakkında 'konutta silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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13 Şub 2024 - 04:28 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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