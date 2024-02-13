Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına amacıyla sürdürdükleri denetleme sırasında bir kişinin davranışlarından şüphelendi. Durdurulan H.B.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) araştırmasında hakkında 'konutta silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Asayiş
Şüphe üzerine durduruldu, hükümlü çıktı!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin, hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.