Şüphe üzerine durduruldu, hükümlü çıktı!

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına amacıyla sürdürdükleri denetleme sırasında bir kişinin davranışlarından şüphelendi. Durdurulan H.B.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) araştırmasında hakkında 'konutta silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.