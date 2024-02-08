DeFacto, Kazakistan’daki mağaza sayısını arttırdı

Global moda markası DeFacto, Kazakistan’daki mağaza sayısını 36’ya yükselttiğini duyurdu. Marka, ülkedeki son mağazasını Çimkent şehrindeki bir AVM’de açtı.
Konuyla ilgi marka tarafından şu bilgiler paylaşıldı: “Dünyanın dört bir yanındaki mağaza sayısını her geçen gün artıran DeFacto’nun Kazakistan’daki yeni mağazası Çimkent şehrindeki Shymkent City AVM içerisinde yer alıyor. DeFacto, Kazakistan’daki 1077 metrekarelik yeni mağazasıyla beraber toplam 36 mağazada hizmet verecek. DeFacto; kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerindeki geniş ürün yelpazesini bölge halkının beğenileri doğrultusunda alışveriş severlerle buluşturmayı sürdürecek.”
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.