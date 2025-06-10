Kurban Bayramı'ndan hemen önce 4.260 TL seviyesinden işlem gören gram altın, 10 Haziran (bugün) itibarıyla 4.180 – 4.200 TL bandında seyrediyor. Gram altındaki bu geri çekilmenin arkasında, küresel piyasaların oynak seyri ve ons altında yaşanan düşüş etkili oldu.

Geçtiğimiz hafta 3.400 doların üzerine çıkan ons altın, ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin olumlu seyretmesiyle 3.326 dolar seviyelerine kadar çekildi. Güvenli liman talebinin zayıflaması, altının küresel ölçekteki cazibesini azalttı.

Altın Fiyatlarında Bugün (10 Haziran 2025);

Gram Altın: 4.200 TL Amazon, Yapay Zekaya Dev Yatırım İçeriği Görüntüle

Çeyrek Altın: 6.895 TL

Cumhuriyet Altını: 27.050 TL

Ons Altın: 3.326 Dolar