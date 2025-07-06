Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak Slovenya kampına başlayan Göztepe’de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Bulgar basınına önemli açıklamalarda bulundu. Transfer politikalarını genç ve yetenekli futbolcular üzerine kurduklarını belirten Stoilov, “Kadromuza dört yeni oyuncu kattık. Üçü genç yetenek, yalnızca stoperimiz daha deneyimli. Onları geliştirip takıma katkı sağlamalarını ve kulübün gelecekte maddi kazanç elde etmesini hedefliyoruz” dedi.

Brezilyalı bir orta saha oyuncusuyla anlaşma sağlandığını ve sol bek mevkisi için de takviye planlarının sürdüğünü aktaran Bulgar çalıştırıcı, “Hızla adapte olabilecek genç oyuncular peşindeyiz. Oyuncu satışı olmazsa bir ya da iki transfer daha yapacağız. Büyük çaplı transferleri tercih etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Sezona Çaykur Rizespor Deplasmanında Başlayacak

Yeni sezonun ilk maçını Çaykur Rizespor deplasmanında oynayacaklarını belirten Stoilov, “Lige ev sahibi olarak başlamak her zaman avantajlıdır ancak fikstür bu şekilde. İlk iki haftada geçen yıl olduğu gibi Fenerbahçe gibi güçlü bir rakiple karşılaşacağız. Mourinho gibi dünya çapında bir teknik direktöre karşı oynamak büyük bir keyif” diye konuştu.

Süper Lig’deki teknik direktörlerin kalitesine de vurgu yapan Stoilov, “Her hafta zorlu rakiplerle mücadele etmek gerçekten heyecan verici. Bu zorlu programa en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

Gürsel Aksel Stadı ve Taraftarların Önemi

Gürsel Aksel Stadı’nın takım için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan teknik direktör, “Kendi sahamızda oynamak Göztepe için önemli bir ayrıcalık. Taraftarlarımız takımı coşkuyla destekliyor, kulüp ailesiyle iletişimimiz çok iyi. Bu ortamda oynamak oyuncular için motive edici” ifadelerini kullandı.

Romulo’nun Geleceği Yönetimin Kararı

Transferde adı sıkça anılan Romulo hakkında da konuşan Stoilov, “Romulo’ya talipler olduğu doğru ancak satış kararı kulüp yönetiminin elinde. Ben sadece takımı çalıştırıyorum. Yönetimin Göztepe ve Türk futbolu adına rekor kıracak bir transfer yapmasını umuyorum” dedi.

Öte yandan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün İngiltere Londra’daki futbol okulunun 10. yıl kutlamasına katıldı.