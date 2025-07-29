Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Göztepemize yeniden hoş geldin Gökhan Örnek. Süper Lig dönemimizde 4 yıl boyunca takım kaptanlığımızı yapan tecrübeli sağ oyun kurucu **Gökhan Örnek ile 1 sezonluk anlaşmaya vardık. Şanlı formamızla yeni sezonda da başarılar Gökhan.”

Gökhan Örnek Kimdir?

Tecrübeli hentbolcu, Göztepe formasını daha önce Süper Lig’de 4 sezon boyunca giydi ve bu süreçte takım kaptanlığı yaptı. Sahadaki liderliği ve sağ oyun kurucu pozisyonundaki katkısıyla taraftarların sevgisini kazanan Örnek, 2024-2025 sezonunda tekrar Göztepe formasını terletecek.