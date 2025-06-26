ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, havaların ısınması ile birlikte görülmeye başlanan ve Kayseri'de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kene vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Göçmen kuşların keneleri taşıyabildiğini belirten Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Göçmen kuşlar sadece bizim ülkemizden hareket etmiyor. Kırım'dan Kongo'ya kadar ülkemizi ilgilendiren kısmında, bizim coğrafyamızda bulunan gölet ve göller, göçmen kuşların konakladığı yerler. Bu konaklamalar sırasında tabii ki üzerlerinde kene getiriyorlar. Kuşlar, keneleri yiyorlar. Bu durum hep tuhaf bir tartışma konusu. Kuşlar, keneyi yiyorlar mı? Keneyi taşıyorlar mı? İkisi de. Bu kuşlar bulabildikleri gözlerinin önünde olan keneleri yiyorlar. Uzanamadıkları, ulaşamadıkları bölgelerinde yapışan keneleri de taşıyorlar ama onlarda hastalık oluşturmuyor" dedi.

'GÖLETLERİN CİVARINDAKİ CANLILARA YAPIŞIYOR'

Göçmen kuşlarla birlikte gelen kenelerin geldiği bölgeyi istila edebileceğini belirten Prof. Dr. Yıldız, "Geldikleri bölgede, o bölgedeki doyan kene kendini bırakıyor. O bölgedeki gölet ya da gölün civarı KKKA taşıyan kenelerle istila edilmiş oluyor. O bölgeye giren evcil hayvanlar, vahşi hayvanlar, yabani kuşlar ya da diğer canlıların hemen hepsine aç kaldıkları ve kan ihtiyacı duydukları zaman yapışıyorlar. Böylece de sizin o bölgenizde kenelerle istila edilmiş oluyor. Sıkıntılı durum şu; siz göç yollarını engelleseniz, bu kuşların konaklamasını engelleseniz dahi bir kez o bölgeye KKKA virüsü taşıyan keneler yerleştiği zaman yıllık bir döngü vardır. Eğer, o yıllık döngüyü kene tamamlayabiliyorsa, orada yaşamını sürdürebiliyorsa, yeni yumurtalar bırakıyor ki; bu yumurta sayısı binlerce sayıya ulaşıyor. O yumurtadan çıkan keneler de virüs taşıyorlar ve böylece sizin artık yerli KKKA taşıyan keneleriniz olmuş oluyor. Bazı coğrafyalar, bu kenelerin yerleşmesi için müsait değil. Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde biraz daha zor. Anadolu’nun kuzeyi bu tür kenelerin döngüsünü tamamlaması için uygun bölgeler. Sivas, Kayseri, Tokat ve Yozgat gibi çevrelerde sıklıkla görülmesinin nedeni kenelerin yaşadığı bölgeler olması" diye konuştu. (DHA)

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN-Öykü GENÇ/KAYSERİ, (DHA)