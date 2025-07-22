Bolu’nun Karacasu beldesinde sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisinde tecrübeli stoper Sinan Osmanoğlu, takımın hedeflerinden genç oyunculara, taraftar desteğinden Süper Lig rekabetine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Yeni sezona yüksek moralle hazırlanıyoruz"

Geçtiğimiz sezon 1. Lig’de başarılı bir performans sergileyerek Süper Lig’e yükseldiklerini hatırlatan Sinan, bu başarıyla birlikte elde edilen moralin yeni sezon hazırlıklarına olumlu yansıdığını belirtti.

“Geçen sezon hedeflerimiz doğrultusunda çok çalıştık ve mutlu sona ulaştık. Şimdi Süper Lig’de kalıcı olmanın ve mücadelemizi sürdürmenin zamanı. Bolu kampı, hem fiziksel gelişim hem de takım olma yolunda oldukça verimli geçiyor,” dedi.

"Takım içindeki birlik beraberlik başarıyı getiriyor"

Geçen sezon yakalanan takım uyumunun bu sezon da sürdüğünü vurgulayan Sinan Osmanoğlu, “İçerideki arkadaşlık ortamı çok güçlü. Yeni gelen oyuncular da bu yapıya hızlıca adapte oldu. Herkes karakterli ve çalışkan. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Teknik ekibimizle birlikte ortak hedefe kilitlenmiş durumdayız,” ifadelerini kullandı.

"Süper Lig’de mücadele gücümüzle ayakta kalacağız"

Sinan Osmanoğlu, Süper Lig’in çok daha zorlu ve rekabetçi bir ortam sunduğunun farkında olduklarını belirterek, “Ligde çok güçlü takımlar var, ciddi yatırımlar yapılıyor. Biz de bu yarışta söz sahibi olmak istiyoruz. Gençlerbirliği olarak mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Hüseyin Eroğlu hocamızın liderliğinde disiplinli ve organize bir takım izlettireceğiz,” şeklinde konuştu.

"Genç oyuncularımız Türk futbolunun geleceği"

Gençlerbirliği’nin altyapı misyonuna da değinen Sinan, kamp kadrosunda yer alan genç oyuncuların potansiyeline dikkat çekerek, “Disiplinli, saygılı ve çalışkan bir genç jenerasyon var. Biz tecrübeli oyuncular olarak onların gelişimi için destek veriyoruz. Bu aidiyet duygusu onları daha ileri taşıyacak. Türk futbolu için bu çok kıymetli,” dedi.

"Ankara halkı bize inandı, biz de onlara layık olacağız"

Taraftar desteğinin önemine de vurgu yapan tecrübeli futbolcu, başkentte yükselen Gençlerbirliği ilgisinin kendilerini motive ettiğini belirtti.

“Ankara halkı son dönemde bize büyük destek verdi. Tribünlerin dolması oyuncular üzerinde olumlu etki yaratıyor. Biz sahada elimizden geleni yaptıkça, taraftarlarımız da yanımızda olacak. Gençlerbirliği, Süper Lig’de olmayı fazlasıyla hak eden bir kulüp. Ankara’yı Ankaragücü ile birlikte en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

"Lig kalitesi yükseliyor, Avrupa başarıları geri gelebilir"

Türk futbolunun son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Sinan Osmanoğlu, bu yükselişin lig kalitesine de yansıdığını söyledi. “Hem teknik adam hem de oyuncu kalitesi anlamında seviye yükseldi. Avrupa’da hasret kaldığımız başarıları tekrar yakalamak istiyoruz. Bu sadece büyük kulüplerle değil, genel lig seviyesiyle mümkün olur. Biz de bu gelişimin bir parçası olmak istiyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.