Gaziler arasında yapılan müzakere toplantısında, bölgede yaşanan gelişmeler ve Uyum Evlerinde kalan kişilerin durumu ele alındı. Toplantıda polisin ricası üzerine, Uyum Evlerinde kalanların tahliye edilmesi gündeme geldi.

Yarın itibarıyla çıkarılacaklar

Toplantıda yapılan görüşmelerin ardından, Uyum Evlerinde kalan kişilerin yarın itibarıyla evlerden çıkarılacağı ifade edildi. Kararın ardından Uyum Evlerinde kalan kişilerin tahliye sürecinin nasıl yürütüleceği merak konusu oldu.

Gözler yarın yapılacak işlemlerde

Gazilerde gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararın yarın uygulanması bekleniyor. Uyum Evlerinde kalan kişilerin durumuna ilişkin sürecin, güvenlik güçlerinin talebi doğrultusunda yürütüleceği belirtildi.