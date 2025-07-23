Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yaptığı açıklamada, 03.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 5.4 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini 8.1 milyar TL nakit sermaye artırımı ile yükseltme kararı aldığını duyurdu. Bu artırım ile şirketin çıkarılmış sermayesi toplamda 13.5 milyar TL'ye çıkmış oldu.

Açıklamada, yeni pay alma haklarının kullanımı sürecinin 07.07.2025 tarihinde başladığı ve 21.07.2025 tarihinde tamamlandığı belirtildi. Yeni pay alma haklarını kullanan yatırımcılar, Galatasaray’ın büyüyen sermayesinden faydalandı.

Yeni Paylar Borsa İstanbul’da Satışa Sunulacak

Yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra kalan paylar, Borsa İstanbul’da 2 iş günü boyunca satışa sunulacak. Payların nominal değeri 90.3 milyon TL olacak ve satış, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılacak. Payların fiyatı, 1 TL'nin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satılacak.

Galatasaray, satılamayan paylar için de hakim hissedar olarak Galatasaray Spor Kulübü tarafından alım taahhüdü verileceğini açıkladı. Bu, payların satılamaması durumunda kulüp tarafından satın alınacağı anlamına geliyor.

Sermaye Artırımıyla Galatasaray Daha Güçlü

Bu önemli adım, Galatasaray Spor Kulübü'nün finansal yapısını güçlendirecek ve kulübün gelecekteki projeleri için kaynak sağlayacak. Artırılan sermaye ile birlikte kulüp, hem sportif başarılar elde etmeyi hem de altyapı yatırımları ile kulübün geleceğini sağlamlaştırmayı hedefliyor.