Telefonunuzdaki gereksiz dosyaları bulmanın yolu

Telefonun depolama alanı zaman içerisinde fark etmeden dolabilir. Fotoğraflar, videolar ve uygulamaların yanında geçici dosyalar, indirilen içerikler, kullanılmayan uygulamalar ve aynı dosyanın birden fazla kopyası da depolama alanında yer kaplayabilir. Telefonunuzda sürekli “depolama alanı dolu” uyarısı görüyorsanız, gereksiz dosyaları tek tek aramak yerine cihazın sunduğu depolama yönetimi araçlarından yararlanarak hangi içeriklerin en fazla alanı kullandığını kolayca tespit edebilirsiniz.



Akıllı telefonların depolama kapasitesi arttıkça kullanıcıların daha fazla fotoğraf, video ve uygulama saklaması da kolaylaştı. Ancak kullanılmayan içerikler zamanla biriktiğinde, telefonun depolama alanında ciddi bir azalma meydana gelebiliyor. Özellikle mesajlaşma uygulamalarından otomatik indirilen medya dosyaları ve uzun süredir açılmayan uygulamalar fark edilmeden gigabaytlarca alan kaplayabiliyor. Bu nedenle depolama bölümünü düzenli olarak kontrol etmek oldukça faydalı.