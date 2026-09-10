Telefonunuzda ekran görüntüsü almanın farklı yolları
Telefonunuzda gördüğünüz bir bilgiyi kaydetmenin en pratik yollarından biri ekran görüntüsü almak. Ancak ekran görüntüsü almak için yalnızca tek bir yöntem bulunmuyor. Telefonun marka ve işletim sistemi sürümüne göre fiziksel tuş kombinasyonlarının yanı sıra hareketler, hızlı ayarlar ve erişilebilirlik menüleri de kullanılabiliyor. Bu yöntemleri bilmek, özellikle tuşlara aynı anda basmanın zor olduğu durumlarda ekran görüntüsü almayı kolaylaştırabilir.