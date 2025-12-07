“Tarih Tüketilen Değil, Doğru Okunması Gereken Bir Hafızadır”

Balkan Düşünce Okulu’nun “Geçmişten Günümüze Balkanlar” seminer serisi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam’ın geniş perspektifli sunumuyla devam etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Çam, Sonsöz Gazetesi muhabiri Sümer Taşkıran’ın sorularına verdiği kapsamlı yanıtlarda Türkiye’nin Balkan politikasını, kültürel diplomasi stratejilerini ve Ankara’nın merkezî rolünü detaylandırdı.

Balkan Düşünce Okulu tarafından, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen Balkan Düşünce ve Kültür Projesi kapsamında düzenlenen “Geçmişten Günümüze Balkanlar” temalı seminer serisi, önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Balkan Düşünce Okulu Genel Merkezinde gerçekleştirilen programın onur konuğu olarak akademisyenler, araştırmacılar, sivil toplum temsilcileri ve gençlerden oluşan geniş bir dinleyici kitlesiyle bir araya geldi.

