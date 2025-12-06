Yağmurla Gelen Romantizm: Ankara Neden Aşk Şehri Oldu?

Başkent Ankara son günlerde sosyal medyada “Aşk Şehri” olarak anılmaya başladı. Bunun en büyük nedeni ise yağmur sonrası ortaya çıkan romantik görüntüler. Kızılay’dan Atatürk Orman Çiftliği’ne, Seğmenler Parkı’ndan Çankaya yokuşlarına kadar birçok noktada ışıkların yansıdığı ıslak sokaklar, çiftlerin yürüyüş yaptığı sakin caddeler ve sisin kent siluetine kattığı yumuşak tonlar fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Özellikle akşam saatlerinde yağmurun ardından oluşan parlak yansımalar ve gri-mavi gökyüzü, Ankara’ya kendine özgü bir romantizm katıyor. Ankara’nın bu yeni unvanı, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla daha da güçlenirken, şehir sakinleri de başkentin bu romantik halinden oldukça memnun görünüyor.