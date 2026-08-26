Şampiyonluk İçin Dev Hamle! Fenerbahçe’de Kim Min-jae Bombası

*8. Bayern Münih’in bonservis talebi*



Transferin önündeki en büyük engellerden biri Bayern Münih’in bonservis beklentisi.







İddialara göre Alman devi, Kim Min-jae için yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe’nin bu rakamı aşağı çekmek için pazarlık yapması bekleniyor.











*9. Yıllık 12 milyon euroluk maaş iddiası*



Transferde bonservis kadar oyuncunun maaş beklentisi de dikkat çekiyor. Kim Min-jae için yıllık 12 milyon euro seviyesinde bir maaş talebinin gündemde olduğu öne sürülüyor.







Bu rakam gerçekleşirse üç yıllık sözleşmede yalnızca maaş maliyeti 36 milyon euroya ulaşacak. Bonservisle birlikte toplam operasyonun maliyeti 60 milyon euroyu aşabilir.











*10. Eski yıldız yeniden Kadıköy’de*



Kim Min-jae’nin yeniden Fenerbahçe forması giymesi halinde Kadıköy’de unutulmaz bir atmosfer oluşması beklenebilir.







Fenerbahçe’de geçirdiği kısa dönemde taraftarın sevgisini kazanan Kim, daha sonra Napoli ile şampiyonluk yaşadı ve Bayern Münih’e transfer oldu. Şimdi ise yıllar sonra eski takımına dönme ihtimali konuşuluyor.











*11. Kim Min-jae transferi neden önemli?*



Fenerbahçe açısından bu transfer yalnızca eski bir oyuncunun geri dönüşü anlamına gelmiyor. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk hedefi doğrultusunda savunmada üst düzey deneyime sahip bir oyuncu kazanabilir.







Kim’in Süper Lig’i daha önce tanıyor olması da adaptasyon açısından önemli bir avantaj. Ayrıca Napoli ve Bayern Münih deneyimi, oyuncunun Avrupa’nın en üst seviyesindeki büyük maçlara alışkın olduğunu gösteriyor.







*12. Fenerbahçe’nin önündeki iki büyük engel*



Transfer iddiasında iki kritik konu öne çıkıyor:







Bonservis: Bayern Münih’in yaklaşık 25 milyon euro talep ettiği öne sürülüyor.



Maaş: Kim Min-jae için yıllık yaklaşık 12 milyon euro beklentisi olduğu iddia ediliyor.



Bu şartlar altında transferin gerçekleşmesi için hem Bayern Münih’in bonservis konusunda geri adım atması hem de oyuncunun maaş konusunda Fenerbahçe’nin bütçesine yaklaşması gerekebilir.







*13. Kim Min-jae hakkında kısa bilgiler*



Adı: Kim Min-jae



Doğum tarihi: 15 Kasım 1996



Yaşı: 29



Uyruk: Güney Kore



Mevki: Stoper



Fenerbahçe dönemi: 2021-2022



Fenerbahçe: 40 resmi maç



Napoli transferi: 2022



Napoli başarısı: Serie A şampiyonluğu



Bayern Münih transferi: 2023



Bayern Münih: 116 maç, 5 gol, 3 asist



Milli takım: 60'ın üzerinde maç



İddia edilen bonservis: 25 milyon euro



İddia edilen yıllık maaş: 12 milyon euro



İddia edilen sözleşme: 3 yıl