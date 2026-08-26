Galatasaray Transferde Gaza Bastı! Tarihin Çalımını Atacak!

Galatasaray’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattında alternatifleri artırmak için Avrupa’nın önemli golcülerinden biri olan Alexander Sørloth’u gündemine aldı.
Atletico Madrid forması giyen Norveçli yıldızın daha önce Trabzonspor’da gösterdiği performans, Türkiye’ye olası dönüşünü daha da dikkat çekici hale getiriyor. Galatasaray’ın hedefi ise Sørloth’u kadroya katarak Osimhen ile birlikte son derece güçlü bir hücum hattı oluşturmak.
İşte Galatasaray’ın gündemindeki Sørloth transferinin tüm detayları...
Galatasaray’dan Sørloth Hamlesi
Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için Atletico Madrid’in Norveçli golcüsü Alexander Sørloth için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla İspanyol kulübüyle temas kurduğu öne sürülüyor.
Sørloth’un fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve golcülüğü, Galatasaray’ın hücum planında önemli bir alternatif oluşturabilir.
Sørloth Yeniden Türkiye Yolunda mı?
Alexander Sørloth Türkiye futboluna yabancı bir isim değil. Norveçli golcü, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de dikkat çekici bir performans sergilemişti.
Türkiye’de başarılı bir dönem geçiren Sørloth, ligi ve atmosferi yakından tanıyor. Bu durum Galatasaray açısından olası transferde önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.
Trabzonspor’da Gol Kralı Oldu**
Sørloth, Trabzonspor formasıyla 49 resmi karşılaşmada 33 gol atarak Türkiye’deki en başarılı dönemlerinden birini yaşadı.
Norveçli futbolcu, güçlü fiziği, ceza sahasındaki pozisyon alma becerisi ve bitiriciliğiyle savunmacıların en fazla zorlandığı forvetlerden biri olmuştu.
Avrupa’da Kariyerini Büyüttü
Trabzonspor’daki başarılı sezonun ardından Sørloth kariyerine Avrupa’da devam etti. RB Leipzig ve Real Sociedad formaları giyen Norveçli yıldız, farklı futbol kültürlerinde önemli deneyimler kazandı.
Şampiyonlar Ligi seviyesinde de mücadele eden Sørloth, Avrupa futbolunun üst düzey atmosferine yabancı değil.
Atletico Madrid’de 44 Gollük Performans
Sørloth'un kariyerindeki önemli duraklardan biri Atletico Madrid oldu. İspanyol ekibinin hücum hattında görev yapan yıldız futbolcu, ceza sahasındaki etkinliğiyle dikkat çekti.
Verilen istatistiklere göre Sørloth, Atletico Madrid formasıyla 107 karşılaşmada 44 gol kaydetti. Bu performans, Galatasaray’ın neden Norveçli golcüyü istediğini ortaya koyuyor.
Osimhen ve Sørloth Aynı Takımda mı?
Transferin Galatasaray açısından en heyecan verici ihtimali ise Sørloth ile Osimhen’in aynı hücum hattında buluşması.
Sørloth’un hava toplarındaki üstünlüğü ve fizik gücü, Osimhen’in savunma arkasına yaptığı hızlı koşularla birleşebilir. İki yıldızın birlikte kullanılması halinde Galatasaray’ın hücum gücü önemli ölçüde artabilir.
Fenerbahçe de Transferin Peşinde
Sørloth transferini daha da dikkat çekici hale getiren iddialardan biri ise Fenerbahçe’nin de Norveçli golcüyle ilgilenmesi.
Ezeli rakiplerin aynı futbolcu için yarışması, transferi sportif rekabetin ötesine taşıyabilir. Galatasaray’ın hızlı davranarak transferde avantaj sağlamaya çalıştığı öne sürülüyor.
Atletico Madrid 35-40 Milyon Euro İstiyor
Transfer görüşmelerindeki en büyük soru işareti bonservis bedeli.
İddialara göre Atletico Madrid, Sørloth için yaklaşık 35-40 milyon euro seviyesinde bir bonservis talep ediyor. Böyle bir rakam, Galatasaray yönetiminin transfer için ciddi bir ekonomik planlama yapmasını gerektirebilir.
Pazarlıkların sonucu transferin kaderini belirleyecek.
Sørloth’un En Büyük Silahları
1.95 metrelik boyuyla hava toplarında oldukça etkili olan Sørloth, yalnızca fizik gücüyle öne çıkan bir santrfor değil.
Norveçli yıldız; pozisyon alma, bitiricilik, güçlü şutlar, top saklama ve rakip savunmayı üzerine çekerek takım arkadaşlarına alan açma özellikleriyle dikkat çekiyor.
Bu yönleriyle Galatasaray’ın farklı hücum planlarında kullanabileceği bir oyuncu profili sunuyor.
Galatasaray Büyük Transfer Çalımını Atabilecek mi?
Galatasaray’ın Alexander Sørloth hamlesi gerçekleşirse sarı-kırmızılılar hem güçlü bir golcüye hem de Süper Lig’i daha önce tanımış deneyimli bir santrfora sahip olacak.
Ancak transferin önünde Atletico Madrid’in yüksek bonservis beklentisi ve Fenerbahçe’nin olası ilgisi gibi önemli engeller bulunuyor.
Sørloth’un Galatasaray’a gelmesi halinde ise tüm gözler Osimhen-Sørloth ikilisinin nasıl kullanılacağına çevrilecek.