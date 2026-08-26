Galatasaray Transferde Gaza Bastı! Tarihin Çalımını Atacak!

Galatasaray Büyük Transfer Çalımını Atabilecek mi?



Galatasaray’ın Alexander Sørloth hamlesi gerçekleşirse sarı-kırmızılılar hem güçlü bir golcüye hem de Süper Lig’i daha önce tanımış deneyimli bir santrfora sahip olacak.







Ancak transferin önünde Atletico Madrid’in yüksek bonservis beklentisi ve Fenerbahçe’nin olası ilgisi gibi önemli engeller bulunuyor.







Sørloth’un Galatasaray’a gelmesi halinde ise tüm gözler Osimhen-Sørloth ikilisinin nasıl kullanılacağına çevrilecek.

