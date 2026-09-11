Neden uçaklarda telefonları uçak moduna alıyoruz?

Uçaklarda kalkış ve iniş sırasında telefonların uçak moduna alınmasının temel nedeni, cihazın kablosuz bağlantılarını kontrol altına almaktır. Uçak modu mobil şebeke bağlantısını kapatırken Wi-Fi ve Bluetooth gibi özelliklerin gerektiğinde ayrıca kullanılabilmesine izin verebilir. Bu uygulama, uçuş güvenliği ve iletişim sistemlerinin düzenli çalışması açısından önem taşır.

Günümüzde akıllı telefonlar uçuş boyunca tamamen kapatılmak zorunda olmayabilir. Bunun yerine cihazın uçak moduna alınması, telefonun sürekli olarak mobil baz istasyonu aramasını engeller. Özellikle uçağın kalkış ve iniş gibi kritik aşamalarında elektronik cihazların kontrollü kullanılması istenir. Peki telefonun yaydığı sinyaller neden bu kadar önemseniyor ve uçak modunda hangi bağlantılar gerçekten kapanıyor?

