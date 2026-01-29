MESVAK ailesi dostluk sofrasında buluştu

Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK), seçkin vakıf ailesini bir araya getiren anlamlı bir organizasyona daha imza attı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Rahmete kavuşan gönül dostlarını dualarla anmak, vakfın hizmet binasında yapılması planlanan acil iç onarım çalışmalarına katkı sağlamak ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla Ekip Vizyon Akademi organizasyonunda düzenlenen kahvaltı programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ankara Yenimahalle’de bulunan TZOB Oteli’nde gerçekleştirilen programa akademisyenler, bürokratlar, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, üniversite ve meslek lisesi öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı.

PROGRAM SELAMLAMA KONUŞMALARIYLA BAŞLADI

Programın açılış konuşmasını MESVAK Kadın Kolları Başkanı Doç. Dr. Vesile Şemşek yaptı. Şemşek, vakfın kadın emeğine, gençlerin eğitimine ve toplumsal dayanışmaya verdiği önemi vurgulayarak, bu tür buluşmaların MESVAK’ın ahlaki ve sosyal duruşunun önemli bir yansıması olduğunu ifade etti.

Ardından kürsüye gelen MESVAK Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Konaklı, vakfın vizyonu, misyonu ve yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bir konuşma yaptı.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ GELİŞİMDİR”

Konuşmasında MESVAK’ın temel yaklaşımını özetleyen Konaklı, vakfın vizyonunun “Türkiye’nin geleceği gelişimdedir”, misyonunun ise “İnsanlara hizmetin geleceği müteşebbis gelişimdir” olduğunu vurguladı.

MESVAK’ın Ahilik eksenli, proje tabanlı bir vakıf olduğuna dikkat çeken Konaklı, bugüne kadar yapılan her çalışmada “insan ve insani değerler” merkezli bir anlayış benimsediklerini belirtti.

ÖĞRENCİLERE BURS, GELECEĞE YATIRIM

Konaklı, MESVAK’ın halen 45’i üniversite, 21’i meslek lisesi öğrencisi olmak üzere çok sayıda gencin eğitimine destek verdiğini belirterek, vakfın aynı zamanda 6 Avrupa Birliği projesine eğitim desteği sunduğunu söyledi.

Meslek lisesi öğrencilerine aylık 750 TL, üniversite öğrencilerine ise 1.500 TL burs sağlandığını ifade eden Konaklı, bu süreçte hayırseverlerle öğrenciler arasında köprü olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. “Allah, geleceğimizin banisi olan gençlerimize burs veren Onur Kurulu üyelerimizden razı olsun” diyen Konaklı, eğitime yapılan her katkının ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunun altını çizdi.

HATİM DUASI VE MANEVİ ATMOSFER

Programda, başta Hazreti Peygamber Efendimiz olmak üzere vakfın rahmete kavuşan mütevelli heyet üyeleri, aile yakınları ve gönül dostları için okunan 4 hatmin duası, Çankaya TÜİK Camii İmam Hatibi, İlahiyatçı Nazım Şemşek tarafından yapıldı. Hatimlerin; MESVAK üyeleri, merhum Sare Kervanoğlu ve Şengül Konaklı tarafından okunmuş olması programa ayrı bir manevi derinlik kattı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.