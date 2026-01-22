Henüz içerik girmediniz
Bir Ulusun Hafızası Taşa Kazındı: “Etnografya Müzesi”
Uluslaşma sürecini tamamlayan her devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti de geçmişini kayıt altına almak, kültürel mirasını korumak ve bu birikimi toplumsal hafızaya dönüştürmek için simgesel yapılar inşa etti. Ankara Etnografya Müzesi, Cumhuriyet’in bu tarihsel iradesinin mimariye, sanata ve müzecilik anlayışına yansıyan en güçlü tanıklarından biri olarak varlığını sürdürüyor.
