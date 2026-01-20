“Balıkesirliler Kahvaltı Buluşması” yine yoğun ilgi gördü

Ankara Balıkesirliler Derneği tarafından geleneksel hale getirilen “Balıkesirliler Kahvaltı Buluşması” yine yoğun ilgi ile karşılandı.

Sonsöz Gazetesi’nden Çavuş Işık’ın haberine göre; buluşmaya katılanlar arasında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Yargıtay üyesi Hikmet Kanık, önceki dönem Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mekin Tüzün, ODTÜ Fizik Bölüm önceki başkanlarından Prof. Dr. Halil Kırbıyık, Prof. Dr. Emin Çarıkçı, Prof. Dr. Erkan İriz, PTT em. müdürlerinden Hüseyin Arık da yer aldı.

