İki İlçe, Ortak Yol: Nitelikli Eğitim

Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nin öncülüğünde yürütülen Eğitimde İş Birliği Çalışmaları kapsamında, eğitimde kaliteyi yükseltmek, iyi uygulamaların paylaşımını sağlamak ve okullar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Yerköy ve Çiçekdağı ilçelerinde kapsamlı toplantılar ve saha ziyaretleri düzenlendi.

Yerköy ve Çiçekdağı’nda gerçekleştirilen programlara;

Yerköy Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Çiçekdağı Kaymakamı Durdu Yavuz Öğüt, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mehmet Durmaz, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, ilçe millî eğitim müdürleri, okul yöneticileri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Program kapsamında yapılan değerlendirmelerde;

Yürütülen eğitim faaliyetleri,

Devam eden projeler,

Okullar arası deneyim paylaşımı,

Ortak proje geliştirme süreçleri,

Öğrenci merkezli uygulamaların yaygınlaştırılması

Kurumsal iş birliğini güçlendirmeye yönelik yol haritaları

detaylı şekilde ele alındı.

Eğitimde İş Birliği Projesi Tanıtıldı

Hazırlık toplantısında Okul Müdürü Fatih Aşkın, okulun eğitimde fark oluşturan ve ilham veren çalışmalarını kapsamlı bir sunumla tanıttı. Müdür Aşkın, yıl boyunca yürütülecek Eğitimde İş Birliği Projesi kapsamında planlanan faaliyetleri katılımcılarla paylaştı.

Proje kapsamında yer alan çalışma alanları şunlar oldu:

Akademik çalışmalar

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmaları

Değerler eğitimi uygulamaları

Anadolu Mektebi Okumaları

TÜBİTAK 2204 Öğrenci Araştırma Projeleri

TEKNOFEST hazırlık ve proje geliştirme süreçleri

Bu çerçevede, Yerköy ve Çiçekdağı ilçelerindeki tüm öğretmenlere yönelik bilgilendirme ve paylaşım sunumları yapılacağı, ardından gönüllü öğretmenlerin katılımıyla çalıştaylar düzenleneceği belirtildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Programı Ankara’da Taçlanacak

Toplantılarda ayrıca, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan **“Bizim Neşet (Neşet Ertaş) Kültür Sanat Sahne Programı”**na ilişkin planlamalar da paylaşıldı. Programın finalinin, 27 Nisan 2026 tarihinde Ankara’da geniş katılımlı bir etkinlikle gerçekleştirileceği ifade edildi.

“İyi Uygulamalara Örnek Olacak”

Okul Müdürü Fatih Aşkın, yürütülen çalışmaların;

Eğitimde kurumlar arası iş birliğini güçlendirmesini,

Bilimsel ve teknolojik üretimi teşvik etmesini,

Kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunmasını,

İyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına örnek olmasını

temenni ederek toplantıyı sonlandırdı.