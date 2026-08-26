Galatasaray'dan Dünyayı Sarsacak Dev Takas Hamlesi!

Galatasaray için transfer gündemini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Milan’ın Barış Alper Yılmaz’a olan ilgisini kullanarak Portekizli yıldız Rafael Leao’yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İddiaya göre Galatasaray, milli futbolcu ve ek ödeme karşılığında Leao’yu transfer etmek için takas formülünü gündeme getirecek.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken Avrupa basınında gündeme gelen iddia taraftarları heyecanlandırdı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Milan'ın Barış Alper Yılmaz'a olan ilgisini Rafael Leao transferinde kullanmak istediği öne sürülüyor. Gündemdeki formül ise oldukça çarpıcı: Barış Alper Yılmaz + ek ödeme karşılığında Rafael Leao.

Henüz resmi bir anlaşma bulunmuyor. Ancak böyle bir operasyonun gerçekleşmesi halinde Galatasaray, Avrupa futbolunda büyük ses getirecek bir transfere imza atabilir.

İşte Leao transfer iddiasının perde arkası...