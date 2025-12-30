90. Büyük Atatürk Koşusu’nda Ankara tek yürek oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 90. Büyük Atatürk Koşusu, başkentte büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Ankara’da düzenlenen organizasyon, sporla tarihin iç içe geçtiği anlamlı görüntülere sahne oldu.

Ankara Valiliği koordinasyonunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen koşu, sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri altında başladı. Binlerce sporcu ve vatandaş, Atatürk’ün Ankara’ya gelişini simgeleyen tarihi güzergâhta bir araya geldi.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. Yıl dönümü dolayısıyla anma programları kapsamında Ankara Valisi Vasip Şahin, beraberinde Ankara İl Protokolü ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Vali Şahin, Atatürk’ün mozolesine çelenk sundu, ardından Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

TARİHİ GÜZERGÂHTA 10 KİLOMETRELİK ANLAMLI MÜCADELE

Dikmen Keklik Pınarı’nda başlayan 10 kilometrelik yarış, Eski Ankara Garı’nda sona erdi. Yarışın startını Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu verdi.

Atatürk’ün Ankara’ya ilk adım attığı topraklarda koşan sporcular, parkur boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle sporculara destek veren Ankaralılar, başkenti adeta kırmızı-beyaza bürüdü.

ERKEKLERDE DİYAR ERGÜVEN, KADINLARDA DİLEK ÖZTÜRK ZİRVEDE

Büyük Atatürk Koşusu’nda erkekler kategorisinde birinciliği Diyar Ergüven elde etti. Ergüven, 29.24’lük derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Ali Kaya 29.46 ile ikinci, Murat Emektar ise 29.54’lük süresiyle üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Dilek Öztürk, 35.08’lik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Fatma Arık 35.57 ile ikinci, Berfin Kara 36.08 ile üçüncü sırada yarışı tamamladı. Çeşitli yaş kategorilerinde düzenlenen koşuya 2 bin 50 sporcu katıldı. Profesyonel atletlerin yanı sıra gençler ve amatör koşucular da parkurda ter döktü.

