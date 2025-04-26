Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yoğun katılımla başladı. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve çok sayıda YDK üyesi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şekip Mosturoğlu, kulüp içi diyaloğun ve fikir alışverişinin önemine vurgu yaptı. Mosturoğlu, “Bugünkü toplantı tarihi öneme sahip. Fenerbahçe camiası olarak samimi düşüncelerimizi demokratik bir ortamda ifade ederek kulübümüzün geleceğine yön vermeliyiz” dedi.

Mosturoğlu’nun açıklamasında öne çıkan satır başları:

Divan Kurulu’nun Fenerbahçe’nin senatosu olduğu,

Üyelerin kulübün sorunlarına çözüm önerileri sunmasının önemi,

Yönetimin bu eleştirileri olgunlukla karşılaması gerektiği,

Toplantının tarihi bir nitelik taşıdığı ifadeleri yer aldı. Enerjisa Mobil Cüzdan kullanıma sundu

Hakan Bilal Kutlualp Adaylığını Duyurabilir

Toplantıya katılan eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ile İlhan Ekşioğlu’nun varlığı dikkat çekti. Kulüp kulislerinde Kutlualp’in başkan adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Bu açıklama, Fenerbahçe’deki seçim sürecine yönelik dengeleri etkileyebilir.

Taraftardan Yoğun İlgi

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay öncülüğünde bir grup taraftar da Faruk Ilgaz Tesisleri’ne yürüyüş gerçekleştirdi. Toplantıyı takip etmek isteyen kongre üyeleri için bahçeye dev ekran kuruldu. Taraftarlar ve üyeler, dışarıdan da toplantının her anını takip etme imkânı buldu.

Gözler şimdi, toplantı boyunca yapılacak açıklamalarda ve özellikle başkanlık seçim sürecine dair işaretlerde olacak. Fenerbahçe camiası, bu önemli günde kulübün geleceği için kritik mesajlara sahne olacak gelişmeleri yakından takip ediyor.