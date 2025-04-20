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Fenerbahçe Opet'ten üst üste 7'nci şampiyonluk

- Çimsa ÇBK Mersin - Fenerbahçe Opet: 78-79

Soner AYDIN-Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)-

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Umut Üzgün, Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil

ÇBK MERSİN: Howard 4, Asena Yalçın, Fauthoux 9, Carleton 13, Sinem Ataş 3, Rupert 22, Mccovan 20, Pelin Derya Bilgin 7

FENERBAHÇE: Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır Turgut 9, Williams 13, Alperi Onar 11, Meesseman 10, Tilbe Şenyürek 6, Sabally 8, McBride 19,

1’İNCİ PERİYOT: 22-22

DEVRE: 46-45

3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-62

KADINLAR Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Çimsa ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, üst üste 7'nci şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: DHA