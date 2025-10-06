Gazeteci Fatih Altaylı, tutukluluğunun devam etmesi kararının ardından YouTube yayınlarına ara verdiğini açıkladı. Altaylı, cezaevi koşullarının hem bedensel hem de ruhsal olarak kendisini yorduğunu belirterek, “Bu yoğun gündemde biraz dinlenmek istiyorum” dedi.

Sağlık durumuna da değinen Altaylı, kalbinde stent bulunduğunu ve aort damarında genişleme olduğunu ifade etti. Düzenli kontrollerini cezaevi koşulları nedeniyle ertelediğini söyleyen gazeteci, bilgiye ulaşmanın zor olduğu ortamda üretkenliğini korumakta zorlandığını dile getirdi.

Altaylı’nın sağlık durumu ve tutukluluk süreci kamuoyunda yakından takip edilmeye devam ediyor.