Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son olarak Başakşehir FK forması giyen 33 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İstanbul temsilcisi, transfer dönemine hızlı başladı ve tecrübeli futbolcuyu renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

Serdar Gürler: “Eyüpspor Formasını Giymekten Mutluyum”

İmza töreninde konuşan Serdar Gürler, Eyüpspor formasını giyeceği için büyük heyecan duyduğunu belirtti. “Takımımızın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle güzel başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyorum” diyen Gürler, bu fırsatı kendisine sunan kulüp yönetimine teşekkür etti.

Fatih Kulaksız'dan Övgü

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise Serdar Gürler’in Süper Lig’deki istikrarlı performansına dikkat çekti. “Serdar, sahadaki çalışkanlığı ve liderlik özellikleriyle takımımıza büyük katkı sağlayacak. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.