Silivri'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında Silivri Limanı'nda resmi tören düzenlendi. Silivri Liman Başkanlığı’nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, Silivri Limanı'ndan tekneyle denize açılan protokol üyelerinin deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakması ile sona erdi.

Programı takip etmek için ayrı bir tekne ile denize açılan basın mensupları, tören sırasında tehlike atlattı. Basın mensuplarını taşıyan tekne, seyir halindeyken yan yattı. Kaptanın manevrası ile hasar görmeden düzelen teknedeki basın mensupları, yaşadıkları korkuyu kameraları ile kayda aldı.